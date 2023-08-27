На выборах президента Зимбабве переизбрался Мнангагва

Действующий зимбабвийский президент Эммерсону Мнагагве переизбран на новый срок.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление избирательной комиссии страны.
"Мнангагва победил на президентских выборах", - указывается в публикации.
Согласно данным избиркома, политик набрал 52,6% голосов. Его основной соперник, член партии "Движения за демократические перемены" Нельсон Чамиса собрал 44% избирательских голосов.
Как сообщается в материале, многие ожидали, что действующий глава государства будет избран на второй срок.