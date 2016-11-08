На выборах президента США ожидается рекордная явка избирателей

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Рекордная явка избирателей ожидается в ряде штатов на выборах президента США.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передают местные СМИ.

О потенциально рекордном числе голосующих заявили, в частности, в штатах Алабама, Аризона, Мичиган, Техас и Флорида.

Телеканал CNN публикует фотографии, свидетельствующие об очередях к урнам для голосования, которые образовались на открытых во вторник утром избирательных участках.

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что число досрочно проголосовавших на выборах в США также превысило рекордный уровень, составив более 46 миллионов избирателей. Агентство прогнозирует, что с учетом продолжающих прибывать бюллетеней этот показатель превысит 50 миллионов.

Выборы президента США проходят 8 ноября. На победу в них претендуют кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон и республиканец Дональд Трамп. Также состоятся выборы в конгресс и в местные органы власти.