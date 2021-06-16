На выборах президента Перу победил Педро Кастильо

Педро Кастильо, представляющий леворадикальную партию "Свободное Перу" одержал победу во втором туре выборов президента южноамериканской республики.

Педро Кастильо, представляющий леворадикальную партию "Свободное Перу" одержал победу во втором туре выборов президента южноамериканской республики.

Как передает Report со ссылкой на "El Comercio" , об этом свидетельствуют данные подсчета голосов.

Согласно им, Кастильо заручился поддержкой 50,125 процентов избирателей, в то время как его оппонентка Кейко Фухимори из ультраправой "Народной силы" получила 49,875 процентов голосов. Таким образом разрыв между ними составил чуть более 44 тыс. голосов. При этом более 1 млн бюллетеней были признаны недействительными, а свыше 6,4 млн перуанцев в день голосования не явились на избирательные участки.

С момента начала подсчета голосов с небольшим перевесом лидировала Фухимори. Кастильо не признавал поражения и призывал сторонников сохранять спокойствие, предлагая дождаться завершения обработки бюллетеней в сельской местности. При этом представители леворадикальной партии потребовали от ЦИК вести максимально тщательный подсчет всех голосов.

Избранный президент Перу вступит в должность 28 июля. Его срок полномочий составляет пять лет.