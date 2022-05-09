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На выборах президента Филиппин лидирует сын экс-диктатора Маркоса

На выборах президента Филиппин лидирует сын экс-диктатора Маркоса Сын и тезка бывшего покойного диктатора Фердинанд Маркос - младший лидирует на выборах президента Филиппин по итогам подсчета 53,5% голосов.
Другие страны
9 мая 2022 г. 17:42
На выборах президента Филиппин лидирует сын экс-диктатора Маркоса

Сын и тезка бывшего покойного диктатора Фердинанд Маркос - младший лидирует на выборах президента Филиппин по итогам подсчета 53,5% голосов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют распространенные в понедельник промежуточные данные избирательной комиссии.

На данный момент Маркос получил более 17,5 млн голосов. Вице-президент Лени Робредо, которая является его главным конкурентом, получила 8,3 млн голосов, за ней идет сенатор Мэнни Пакьяо с 1,4 млн голосов.

Вместе с тем дочь нынешнего лидера Филиппин Родриго Дутерте, мэр города Давао Сара Дутерте-Карпио лидирует на выборах вице-президента страны с 17,1 млн голосов. За ней следуют сенаторы Кико Пангилиан и Висенте Сотто III с 5,2 млн и 4,7 млн голосов соответственно.

9 мая на протяжении 13 часов филиппинцы выбирали не только нового президента республики, но и вице-президента, сенаторов, конгрессменов, а также тысячи других управленцев. Нынешний президент страны 77-летний Дутерте, который по конституции не может переизбираться, покинет свой пост 30 июня.

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