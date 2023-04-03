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На выборах президента Черногории лидирует Милатович

На выборах президента Черногории лидирует Милатович Бывший министр экономического развития Яков Милатович победил на выборах президента Черногории, набрав около 60% голосов.
Другие страны
3 апреля 2023 г. 00:39
На выборах президента Черногории лидирует Милатович

Бывший министр экономического развития Яков Милатович победил на выборах президента Черногории, набрав около 60% голосов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, таковы результаты экзитпола, опубликованные Центром мониторинга (CеMI) после обработки 66% бюллетеней.

"После обработки 66% голосов господин Мило Джуканович набрал 39,8%, а господин Милатович - 60,2%. В данный момент с полным основанием можем сказать, что эти данные являются индикатором и сами результаты не будут значительно меняться", - заявила представитель CeMI.

При этом, действующий президент Черногории Мило Джуканович в своем обращении, которое транслировало национальное телевидение страны RTCG, признал свое поражение на президентских выборах и поздравил своего соперника с победой.

По результатам первого тура выборов, состоявшегося 19 марта, Джуканович набрал 35,37% голосов, Милатович - 28,92%. Несмотря на отставание от действующего президента в первом туре, именно Милатович является фаворитом второго тура.

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