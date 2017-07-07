На встрече Путина и Трампа будут присутствовать Лавров и Тиллерсон

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут присутствовать еще четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленного анонимного чиновника.

По его данным, компанию двум президентам составят министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Кроме того, на встрече будут присутствовать два переводчика от каждой стороны.

Встреча Путина и Трампа состоится на саммите G-20 в Гамбурге 7 июля в 15.45 по местному времени. Беседа лидеров стран займет от получаса до одного часа.

Ранее Тиллерсон назвал тему переговоров Трампа и Путина на саммите G20.