На встрече по Газе в Дохе достигнут прогресс по вопросу о КПП "Рафах"

Прогресс по вопросу о возобновлении деятельности контрольно-пропускного пункта "Рафах", расположенного на границе Египта и сектора Газа, достигнут на консультационных встречах, проходящих в Дохе.

На консультационных встречах в Дохе достигнут прогресс по вопросу о возобновлении деятельности контрольно-пропускного пункта "Рафах", расположенного на границе Египта и сектора Газа.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

Согласно информации, важный прогресс достигнут по проблеме, связанной с КПП "Рафах", а также по вопросу о Филадельфийском коридоре - пограничной полосы безопасности, разделяющей Газу и египетскую территорию.

По данным телеканала, представители Египта, Катара, США и Израиля, участвующие в консультациях, "находятся на грани принятия соглашения о принципах перемирия в Газе".

Отметим, что в консультациях принимают участие глава разведслужбы Египта Аббас Камель, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, а также директор израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа и глава Службы общей безопасности Израиля (контрразведки) Ронен Бар.