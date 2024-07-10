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На встрече по Газе в Дохе достигнут прогресс по вопросу о КПП "Рафах"

На встрече по Газе в Дохе достигнут прогресс по вопросу о КПП "Рафах" Прогресс по вопросу о возобновлении деятельности контрольно-пропускного пункта "Рафах", расположенного на границе Египта и сектора Газа, достигнут на консультационных встречах, проходящих в Дохе.
Другие страны
10 июля 2024 г. 23:35
На встрече по Газе в Дохе достигнут прогресс по вопросу о КПП Рафах

На консультационных встречах в Дохе достигнут прогресс по вопросу о возобновлении деятельности контрольно-пропускного пункта "Рафах", расположенного на границе Египта и сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

Согласно информации, важный прогресс достигнут по проблеме, связанной с КПП "Рафах", а также по вопросу о Филадельфийском коридоре - пограничной полосы безопасности, разделяющей Газу и египетскую территорию.

По данным телеканала, представители Египта, Катара, США и Израиля, участвующие в консультациях, "находятся на грани принятия соглашения о принципах перемирия в Газе".

Отметим, что в консультациях принимают участие глава разведслужбы Египта Аббас Камель, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, а также директор израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа и глава Службы общей безопасности Израиля (контрразведки) Ронен Бар.

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