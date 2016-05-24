На Всемирном гуманитарном саммите объявлено о создании спецфонда для обеспечения образования в кризисных ситуациях

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ На Всемирном гуманитарном саммите в Стамбуле объявлено о создании нового фонда "Образование не ждет". Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, его цель - обеспечить финансирование проектов по образованию детей и молодежи, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях и в условиях затянувшихся кризисов.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) намерен собрать в этот новый фонд 3,85 млрд. долларов США для оказания помощи в сфере образования в ближайшие пять лет для 13,6 млн. детей, оказавшихся в условиях чрезвычайных гуманитарных ситуаций – в условиях конфликтов, стихийных бедствий и других кризисов.

Всего на сегодняшний день почти четверть всех детей школьного возраста – 462 млн. - живет в условиях чрезвычайных гуманитарных ситуаций. Более 75 млн. детей в возрасте от трех до 18 лет из стран, охваченных гражданскими конфликтами, пострадавших от стихийных бедствий и других кризисов, отчаянно нуждаются в срочной помощи в сфере образования.