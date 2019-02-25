На востоке Туниса обнаружили лагерь террористов

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Подразделения сил безопасности Туниса обнаружили в воскресенье лагерь террористов в ходе операции в районе горы Орбата в губернаторстве Гафса на востоке республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информационному порталу Businessnews сообщил пресс-секретарь министерства национальной обороны страны Мохамед Зекри.

"В ходе антитеррористической операции военных подразделений в районе горы Орбата удалось обнаружить лагерь террористов, где были найдены запасы продовольствия, а также вещества, используемые при производстве взрывчатки и самодельных взрывных устройств (СВУ), - отметил он. - Инженерные войска успешно обезвредили три СВУ".

По словам представителя оборонного ведомства, один солдат получил ранения при подрыве на мине. Пострадавший был доставлен в больницу в город Гафса, его состояние оценивается как стабильное, сообщил Зекри. "Операция по поиску и ликвидации террористических элементов продолжается", - добавил он.