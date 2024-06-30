На востоке Сирии в ходе вылазки террористов погибли четверо военнослужащих

Не менее четырех бойцов сирийской армии погибли от рук террористов в ходе вооруженной вылазки в восточной провинции Хомс.

Не менее четырех бойцов сирийской армии погибли от рук террористов в ходе вооруженной вылазки в восточной провинции Хомс.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию Sham FM, военнослужащие попали в засаду, устроенную боевиками террористической организации "Исламское государство".

Перестрелка произошла на шоссе в районе Телль-Шехаб рядом с блокпостом правительственных сил, среди погибших - офицер в звании лейтенанта.

Спецподразделение сирийских войск прибыло на место и дало отпор террористам, которые отступили вглубь Сирийской пустыни.