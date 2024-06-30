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На востоке Сирии в ходе вылазки террористов погибли четверо военнослужащих

На востоке Сирии в ходе вылазки террористов погибли четверо военнослужащих Не менее четырех бойцов сирийской армии погибли от рук террористов в ходе вооруженной вылазки в восточной провинции Хомс.
Другие страны
30 июня 2024 г. 18:56
На востоке Сирии в ходе вылазки террористов погибли четверо военнослужащих

Не менее четырех бойцов сирийской армии погибли от рук террористов в ходе вооруженной вылазки в восточной провинции Хомс.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию Sham FM, военнослужащие попали в засаду, устроенную боевиками террористической организации "Исламское государство".

Перестрелка произошла на шоссе в районе Телль-Шехаб рядом с блокпостом правительственных сил, среди погибших - офицер в звании лейтенанта.

Спецподразделение сирийских войск прибыло на место и дало отпор террористам, которые отступили вглубь Сирийской пустыни.

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Версия на азербайджанском языке Suriyada terrorçuların hücumu zamanı bir neçə hərbçi həlak olub

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