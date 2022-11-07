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На востоке Саудовской Аравии разбился истребитель

На востоке Саудовской Аравии разбился истребитель Истребитель ВВС потерпел крушение в провинции Эш-Шаркия на востоке Саудовской Аравии из-за технической неисправности, два члена экипажа спаслись.
Другие страны
7 ноября 2022 г. 08:37
На востоке Саудовской Аравии разбился истребитель

Истребитель ВВС потерпел крушение в провинции Эш-Шаркия на востоке Саудовской Аравии из-за технической неисправности, два члена экипажа спаслись.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении официального представителя Минобороны королевства бригадного генерала Турки аль-Малики.

По его информации, в воскресенье вечером истребитель F-15S из-за технической неисправности разбился при выполнении тренировочного полета. Инцидент произошел в районе военно-воздушной базы в городе Дахран.

Два пилота катапультировались и выжили. Катастрофа не привела к ранению людей на земле или к материальным потерям. Комиссия по расследованию обстоятельств случившегося приступила к работе.

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