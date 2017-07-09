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    На востоке Польши эвакуируют 10 тысяч человек из-за бомбы

    Людей на автобусах отвозят в здания школ, где они будут находиться, пока бомбу не обезвредят

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ На востоке Польши из городов Белосток и Супрасль начали эвакуировать жителей из-за обнаруженной во время дорожных работ крупной бомбы времен Второй мировой войны.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на польских чиновников.

    Людей на автобусах отвозят в здания школ, где они будут находиться, пока бомбу не обезвредят.

    Как заявила пресс-секретарь мэрии Белостока Анна Ковальска, в указанном районе проживают около 10 тыс. человек. Эвакуация продолжается.

    500-килограммовую немецкую бомбу ST-500 обнаружили в четверг, 6 июля. Специалисты намерены загрузить ее на специальный автомобиль и уничтожить на полигоне.

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