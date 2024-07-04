На востоке Конго ведутся интенсивные бои повстанцев с правительственными силами

На востоке Демократической Республики Конго (ДРК) ведутся интенсивные бои между наступающими отрядами повстанцев и правительственными силами с применением артиллерии крупного калибра, которые поддерживают местные ополченцы.

На востоке Демократической Республики Конго (ДРК) ведутся интенсивные бои между наступающими отрядами повстанцев и правительственными силами с применением артиллерии крупного калибра, которые поддерживают местные ополченцы.

Как передает Report, об этом сообщил конголезский новостной портал Actualite.

Согласно информации, повстанческая группировка "Движение 23 марта" (М23) продолжает попытки продвижения к крупному городу Бутембо (провинция Северное Киву), стремясь захватить населенный пункт Касеге, расположенный на стратегически важном шоссе N2.

На минувшей неделе боевики из М23 в течение двух дней захватили три крупных города Северного Киву - Каньябайонга, Кайга и Кирумба. Сейчас повстанцы движутся на север по N2. Касеге находится в 10 км к северу от Кирумбы, сообщает портал.

Бутембо находится в 110 км к северу от Касеге, населенность которого достигает 154 тыс. человек.