На востоке КНР из-за тайфуна "Конг-рей" эвакуировали свыше 280 тыс. человек

Власти восточной китайской провинции Чжэцзян были вынуждены эвакуировать из потенциально опасных прибрежных районов свыше 280 тыс. человек из-за тайфуна "Конг-рей", который накануне обрушился на остров Тайвань.

Власти восточной китайской провинции Чжэцзян были вынуждены эвакуировать из потенциально опасных прибрежных районов свыше 280 тыс. человек из-за тайфуна "Конг-рей", который накануне обрушился на остров Тайвань.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении провинциального управления по чрезвычайным ситуациям.

Работа по эвакуации жителей началась еще 28 октября. Экстренные службы провинции также организовали более 10 тыс. безопасных убежищ, где можно укрыться от сильных ливней и штормового ветра.

"Конг-рей", классифицирующийся как тропический шторм, вплотную подошел к прибрежным районам провинции Чжэцзян в районе города Вэньчжоу. Скорость ветра в центральной его части составляет 23 м/с. Тропический циклон продолжает движение на северо-восток вдоль побережья и ближе к вечеру подойдет к Шанхаю, где власти объявили желтый уровень опасности.

Ранее сообщалось, что "Конг-рей" в эти дни принесет в Шанхай сильнейшие с 1981 года ноябрьские ливни. Местные власти призывают население прибрежных районов принять меры предосторожности и не выходить за пределы помещений, а также избегать нахождения возле шатких конструкций. В Шанхае часть учебных заведений перевели занятия в режим онлайн. О каких-то ЧП и нарушениях в работе транспорта пока информации не поступало.