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На востоке Китая в результате смерча погибли пять человек

На востоке Китая в результате смерча погибли пять человек Пять человек погибли в китайском городе Суцянь (восточная провинция Цзянсу) из-за смерча, еще четверо серьезно пострадали.
Другие страны
20 сентября 2023 г. 09:34
На востоке Китая в результате смерча погибли пять человек

Пять человек погибли в китайском городе Суцянь (восточная провинция Цзянсу) из-за смерча, еще четверо серьезно пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду Центральное телевидение Китая.

Ураганный ветер обрушился на несколько районов города во вторник вечером в то время, когда люди обычно возвращаются с работы домой. В результате в той или иной степени от него пострадали свыше 5,5 тыс. человек.

Смерчем было разрушено 137 жилых строений, еще свыше 1,6 тыс. получили повреждения. Местные власти были вынуждены временно переселить из пострадавших от стихии районов около 405 человек.

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