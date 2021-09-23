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На востоке Китая столкнулись два судна, есть погибший и раненые

На востоке Китая столкнулись два судна, есть погибший и раненые Столкновение двух судов в акватории восточной китайской провинции Чжэцзян привело к гибели одного человека, еще двое считаются пропавшими без вести.
Другие страны
23 сентября 2021 г. 07:43
На востоке Китая столкнулись два судна, есть погибший и раненые

Столкновение двух судов в акватории восточной китайской провинции Чжэцзян привело к гибели одного человека, еще двое считаются пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщает информационный ресурс "Чжунго синьвэньван" со ссылкой на провинциальное управление по морским делам.

Инцидент произошел в среду вечером к востоку от островов Чжоушань. Сообщается, что сигнал бедствия был получен после столкновения зарегистрированного в Панаме грузового судна и китайской рыболовецкой шхуны. Прибывшим на место спасателям удалось обнаружить и вызволить из воды четверых человек, еще один погиб, двое пока считаются пропавшими без вести.

В поисково-спасательной операции принимают участие корабли береговой охраны, рыболовецкие и другие гражданские суда, находящиеся поблизости. Судоходство в районе ЧП временно ограничено.

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