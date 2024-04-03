О нас

На востоке Китая семь человек погибли из-за сильного ветра с градом

На востоке Китая семь человек погибли из-за сильного ветра с градом Жертвами сильного ветра с градом в восточной китайской провинции Цзянси стали 7 человек, еще порядка 93 тыс. пострадали.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 09:30
На востоке Китая семь человек погибли из-за сильного ветра с градом

Жертвами сильного ветра с градом в восточной китайской провинции Цзянси стали 7 человек, еще порядка 93 тыс. пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил провинциальный штаб по борьбе с наводнениями.

Согласно данным ведомства, с 31 марта в зоне бедствия оказались 9 городов и 54 уезда. Экстренными службами в безопасные места было эвакуировано свыше 800 человек. Градом побило сельскохозяйственные культуры на площади 5,7 тыс. га, более 90 строений полностью разрушены или получили серьезные повреждения.

По предварительным оценкам, удар стихии нанес провинции прямой экономический ущерб на сумму 150 млн юаней (около 21,1 млн доллара).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке 7 killed in strong winds and hail in China’s east
Версия на азербайджанском языке Çində güclü külək və dolu nəticəsində 7 nəfər ölüb

Другие новости из категории

В Пакистане начали расследование из-за получения судьями писем с подозрительным порошком
В Пакистане начали расследование из-за получения судьями писем с подозрительным порошком
3 апреля 2024 г. 10:46
Число пострадавших в результате землетрясения на Тайване превысило 700 человек
ВидеоЧисло пострадавших в результате землетрясения на Тайване превысило 700 человек
3 апреля 2024 г. 10:12
Тайваньская TSMC оценила свой убыток от землетрясения в 60 млн долларов
Тайваньская TSMC оценила свой убыток от землетрясения в 60 млн долларов
3 апреля 2024 г. 09:49
Тайвань задействует армию в спасательной операции в зоне землетрясения
Тайвань задействует армию в спасательной операции в зоне землетрясения
3 апреля 2024 г. 08:54
Reuters: Выпуск атомной подлодки ВМС США Columbia задерживается на год
Reuters: Выпуск атомной подлодки ВМС США Columbia задерживается на год
3 апреля 2024 г. 08:36
В Израиле неизвестные совершили наезд на полицейских
В Израиле неизвестные совершили наезд на полицейских
3 апреля 2024 г. 07:41
В Китае объявили наивысший уровень опасности в связи с цунами
В Китае объявили наивысший уровень опасности в связи с цунами
3 апреля 2024 г. 07:10
Мексика усилила надзор за ввозимым из США скотом после сообщений о птичьем гриппе
Мексика усилила надзор за ввозимым из США скотом после сообщений о птичьем гриппе
3 апреля 2024 г. 06:36
Президента Перу обвинили во владении драгоценностями на сумму $500 тыс.
Президента Перу обвинили во владении драгоценностями на сумму $500 тыс.
3 апреля 2024 г. 06:03
СМИ: В городе Хуалянь на Тайване несколько зданий разрушено после землетрясения
СМИ: В городе Хуалянь на Тайване несколько зданий разрушено после землетрясения
3 апреля 2024 г. 05:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi