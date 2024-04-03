На востоке Китая семь человек погибли из-за сильного ветра с градом

Жертвами сильного ветра с градом в восточной китайской провинции Цзянси стали 7 человек, еще порядка 93 тыс. пострадали.

Жертвами сильного ветра с градом в восточной китайской провинции Цзянси стали 7 человек, еще порядка 93 тыс. пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил провинциальный штаб по борьбе с наводнениями.

Согласно данным ведомства, с 31 марта в зоне бедствия оказались 9 городов и 54 уезда. Экстренными службами в безопасные места было эвакуировано свыше 800 человек. Градом побило сельскохозяйственные культуры на площади 5,7 тыс. га, более 90 строений полностью разрушены или получили серьезные повреждения.

По предварительным оценкам, удар стихии нанес провинции прямой экономический ущерб на сумму 150 млн юаней (около 21,1 млн доллара).