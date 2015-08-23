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    ​На востоке Китая произошел взрыв на химическом заводе

    Один человек погиб и пострадали девять

    Баку. 23 Августа. REPORT.AZ/ В результате взрыва на химическом заводе в провинции Шаньдун погиб один человек и пострадали девять.

    Как передает Report, об этом пишет «I Cross China».

    Взрыв произошел после возгорания одного из механизмов на фабрике рядом с городом Цзыбо.

    По данным специалистов, загрязнения почвы или воздуха после взрыва не произошло. Причины происшествия устанавливаются.

    Предприятие занимается изготовлением различных химических веществ, в том числе адиподинитрила, который используется в производстве нейлона.

    На прошлой неделе в промышленной зоне китайского Тяньцзине произошла серия взрывов, жертвами стали более 120 человек, в списках пропавших без вести числятся 54 человек.

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