На востоке Китая потерпел крушение вертолет, погиб один, пострадали четыре человека

По меньшей мере один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате крушения вертолета в городе Сучжоу провинции Цзянсу на востоке Китая.
Как передает
Согласно информации, пилот вертолета Robinson R44 II во время посадки потерял управление, в результате чего аппарат рухнул на землю примерно с 10 метров.
Находившиеся на борту четыре человека получили различные травмы, на земле погиб один человек. Пострадавшие госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.
Управление гражданской авиации провинции ведет расследование причин крушения.