На востоке Китая потерпел крушение вертолет, погиб один, пострадали четыре человека

По меньшей мере один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате крушения вертолета в городе Сучжоу провинции Цзянсу на востоке Китая.

По меньшей мере один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате крушения вертолета в городе Сучжоу провинции Цзянсу на востоке Китая.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа", об этом сообщили местные власти.

Согласно информации, пилот вертолета Robinson R44 II во время посадки потерял управление, в результате чего аппарат рухнул на землю примерно с 10 метров.

Находившиеся на борту четыре человека получили различные травмы, на земле погиб один человек. Пострадавшие госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

Управление гражданской авиации провинции ведет расследование причин крушения.