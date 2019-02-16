На востоке Китая обрушился жилой дом

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Более 10 человек оказались под завалами в субботу в результате обрушения жилого дома в городе Фучжоу на востоке Китая.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Zhongguo Xinwenwang.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел примерно в 05:50 по местному времени. На месте работают спасатели, к настоящему моменту им удалось вызволить из-под обломков семерых человек. Врачи оказали им первую помощь, все пострадавшие направлены в ближайшую больницу.

Полиция выясняет причины происшествия, ведётся следствие.