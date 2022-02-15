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На востоке Китая обнаружили развалины комплекса строений периода династии Тан

На востоке Китая обнаружили развалины комплекса строений периода династии Тан Археологи обнаружили на востоке Китая развалины комплекса строений общей площадью свыше 1,4 тыс. квадратных метров, который относится к периоду правления династии Тан (618-907 гг. н.э.).
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15 февраля 2022 г. 11:07
На востоке Китая обнаружили развалины комплекса строений периода династии Тан

Археологи обнаружили на востоке Китая развалины комплекса строений общей площадью свыше 1,4 тыс. квадратных метров, который относится к периоду правления династии Тан (618-907 гг. н.э.).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил шанхайский информационный ресурс "Пэнпай".

Комплекс расположен на территории района Хайчжоу в городе Ляньюньган провинции Цзянсу. В общей сложности археологам удалось определить развалины 21 объекта, которые включают ступени, ворота, дворы, колодцы, дороги, галереи, жилые дома, уборные и ряд других архитектурных элементов.

Анализ полученных на раскопках данных позволил ученым предположить, что обнаруженный комплекс мог быть чиновничьим учреждением или даже храмом.

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