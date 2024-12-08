На востоке Китая из-за пожара на холодильном складе погибли девять человек

Подтверждена гибель девяти человек, ранее считавшихся пропавшими без вести из-за пожара, вспыхнувшего в субботу на строящемся холодильном складе в провинции Шаньдун (Восточный Китай).
Как передает Report со ссылкой на "Синьхуа", об этом сообщили в воскресенье в местном департаменте по управлению чрезвычайными ситуациями.
Отмечается, что инцидент произошел 7 декабря на одном из холодильных складов, принадлежащих компании "Ланьжунь" в городе Жунчэн провинции Шаньдун,
В настоящее время ведется расследование причин трагедии.