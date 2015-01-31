​На востоке Китая число жертв затопления шахты возросло до семи человек

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Спасатели нашли тела еще двоих горняков, погибших сегодня в результате затопления угольной шахты подземными водами в районе китайского города Сучжоу (провинция Аньхой, Восточный Китай). Как сообщает Report со ссылкой на Синьхуа, таким образом, общее количество погибших составило семь человек.

По данным спасателей, во время ЧП под землей находились 34 шахтера, из них 27 горняков смогли выйти на поверхность самостоятельно.

Власти устанавливают причины трагедии.