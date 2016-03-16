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    ​На востоке Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5

    Глубина залегания подземных толчков составила 10 км

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5 произошло на востоке Казахстана в ночь со вторника на среду.

    Как передает Report, об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Минобразования республики.

    По информации сейсмологов, землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано 16 марта в 3.32 по алма-атинскому времени. Эпицентр землетрясения располагался в 569 км от казахстанского города Алма-Ата на территории Казахстана.

    Глубина залегания подземных толчков составила 10 км.

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