На востоке Индонезии вулкан Семеру выбросил столб пепла высотой 800 метров

На востоке Индонезии вулкан Семеру выбросил столб пепла высотой 800 метров Извержение вулкана Семеру, расположенного на востоке индонезийского острова Ява, произошло в среду, вулкан выбросил столб пепла высотой 800 метров.
Другие страны
20 августа 2025 г. 14:27
На востоке Индонезии вулкан Семеру выбросил столб пепла высотой 800 метров

Извержение вулкана Семеру, расположенного на востоке индонезийского острова Ява, произошло в среду, вулкан выбросил столб пепла высотой 800 метров.

Как передает Report, об этом индонезийскому агентству Antara сообщил сотрудник наблюдательного пункта у вулкана Сигит Риан Альфиан.

"Извержение вулкана Семеру произошло в среду в 7.21 утра по местному времени. Высота столба пепла наблюдалась на высоте около 800 метров над вершиной, или 4476 метров над уровнем моря", - сказал он.

По его словам, в связи с этим национальный Центр вулканологии и снижения геологической опасности выпустил ряд рекомендаций, в том числе запретить населению заниматься какой-либо деятельностью в юго-восточном секторе от вершины вулкана.

По данным официальных лиц, гора высотой 3 676 метров извергалась трижды за предшествующие 24 часа. Однако визуальные наблюдения за этими извержениями не проводились из-за тумана.

Версия на азербайджанском языке İndoneziyanın şərqində Semeru vulkanı 800 metr hündürlüyünə kül püskürüb

