На востоке Индонезии вулкан Семеру выбросил столб пепла высотой 800 метров

Извержение вулкана Семеру, расположенного на востоке индонезийского острова Ява, произошло в среду, вулкан выбросил столб пепла высотой 800 метров.

Как передает Report, об этом индонезийскому агентству Antara сообщил сотрудник наблюдательного пункта у вулкана Сигит Риан Альфиан.

"Извержение вулкана Семеру произошло в среду в 7.21 утра по местному времени. Высота столба пепла наблюдалась на высоте около 800 метров над вершиной, или 4476 метров над уровнем моря", - сказал он.

По его словам, в связи с этим национальный Центр вулканологии и снижения геологической опасности выпустил ряд рекомендаций, в том числе запретить населению заниматься какой-либо деятельностью в юго-восточном секторе от вершины вулкана.

По данным официальных лиц, гора высотой 3 676 метров извергалась трижды за предшествующие 24 часа. Однако визуальные наблюдения за этими извержениями не проводились из-за тумана.