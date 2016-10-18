На востоке Индонезии с затонувшего парома спасли почти 200 человек

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Индонезийские спасатели успешно эвакуировали с затонувшего у берегов острова Флорес морского парома 142 находившихся на его борту пассажира и 36 членов экипажа, погибших нет, заявил глава поисково-спасательного управления (Basarnas) провинции Восточная Нуса-Тенгара И Кетут Геде Ардана (I Ketut Gede Ardana).

Как передает Report, об этом сообщает газета Jakarta Globe.

"Всего спасены 178 человек", — цитирует во вторник спасателя газета.

Морской паром Dharma Kencana VII, на борту которого находились также десятки автомобилей и грузовиков, совершал рейс из Маумере на острове Флорес в восточнояванский порт Сурабая, когда столкнулся с коралловым рифом близ западной оконечности Флореса.

Несколько пострадавших госпитализированы.