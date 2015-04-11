На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,4 балла по шкале Рихтера произошло в субботу в восточной части Индонезии, об угрозе цунами не сообщалось. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, информация поступила из Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики (НУМКГ).

Эпицентр подземного толчка находился в 126 километрах к северо-западу от острова Хальмахера в провинции Северные Молукки, очаг залегал на глубине всего десяти километров под поверхностью Молуккского моря.

Информации о жертвах и разрушениях пока нет.





