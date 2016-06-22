В Индии 90 человек погибли от молний за сутки - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В индийском штате Бихар число погибших от ударов молний за сутки увеличилось до 90 человек, передает Report со ссылкой на CNN.
Отмечается, что из-за урона, нанесенного ливнями, информация медленно доходит до местных властей и число жертв может возрасти.
Молнии возникли в период муссонных дождей, от которых в Индии в значительной степени зависит сельскохозяйственный сектор.
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По меньшей мере 45 человек погибли в результате ударов молний в штате Бихар на востоке Индии в ночь на среду.
Как передает Report, об этом сообщает издание Air News.
Отмечается, что более 10 человек пострадали.
По данным издания, число жертв может возрасти, поскольку сообщения о погибших и уроне, нанесенном ливнями штату Бихар, медленно доходят до региональных властей из отдаленных районов.
На востоке страны идут ливневые дожди с грозами. В ближайшие несколько дней непогода продолжится.
News DepartmentАвтор новости
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