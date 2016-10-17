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    На востоке Индии при пожаре в больнице погибли более 20 человек

    Тушение пожара продолжается

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 22 человека скончались при пожаре в больнице на востоке Индии.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Catch News.

    Инцидент произошел в столице штата Одиша, городе Бхубанешвар. Возгорание началось в диализном кабинете отделения интенсивной терапии из-за короткого замыкания, передают местные СМИ.

    Множество пациентов, в том числе в тяжелом состоянии, были отправлены в другие больницы. Представители местный властей и врачи опасаются, что количество погибших может возрасти. 

    Число пострадавших пока не известно. Тушение пожара продолжается.

    Власти начали расследование обстоятельств происшествия, чтобы выяснить, привела ли к происшествию халатность сотрудников больницы.

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