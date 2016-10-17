На востоке Индии при пожаре в больнице погибли более 20 человек

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 22 человека скончались при пожаре в больнице на востоке Индии.

Как передает Report, об этом сообщает портал Catch News.

Инцидент произошел в столице штата Одиша, городе Бхубанешвар. Возгорание началось в диализном кабинете отделения интенсивной терапии из-за короткого замыкания, передают местные СМИ.

Множество пациентов, в том числе в тяжелом состоянии, были отправлены в другие больницы. Представители местный властей и врачи опасаются, что количество погибших может возрасти.

Число пострадавших пока не известно. Тушение пожара продолжается.

Власти начали расследование обстоятельств происшествия, чтобы выяснить, привела ли к происшествию халатность сотрудников больницы.