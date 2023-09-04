В Индии от ударов молний погибли не менее 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли, еще 14 пострадали в индийском восточном штате Одиша от ударов молний, вызванных экстремальными погодными условиями.

По меньшей мере 12 человек погибли, еще 14 пострадали в индийском восточном штате Одиша от ударов молний, вызванных экстремальными погодными условиями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times of India.

Гибель людей произошла 2 сентября, когда на территории штата в течение двух часов было зафиксировано не менее 61 тыс. грозовых разрядов.

Департамент метеорологии Индии ранее предупреждал об ухудшении погоды и сильных дождях на востоке страны в ближайшие двое суток из-за циклонов в Бенгальском заливе.