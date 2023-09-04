О нас

В Индии от ударов молний погибли не менее 12 человек

В Индии от ударов молний погибли не менее 12 человек По меньшей мере 12 человек погибли, еще 14 пострадали в индийском восточном штате Одиша от ударов молний, вызванных экстремальными погодными условиями.
Другие страны
4 сентября 2023 г. 09:18
В Индии от ударов молний погибли не менее 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли, еще 14 пострадали в индийском восточном штате Одиша от ударов молний, вызванных экстремальными погодными условиями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times of India.

Гибель людей произошла 2 сентября, когда на территории штата в течение двух часов было зафиксировано не менее 61 тыс. грозовых разрядов.

Департамент метеорологии Индии ранее предупреждал об ухудшении погоды и сильных дождях на востоке страны в ближайшие двое суток из-за циклонов в Бенгальском заливе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Минобороны распространило кадры уничтожения станции управления БПЛА ВС Армении
Минобороны распространило кадры уничтожения станции управления БПЛА ВС Армении
2 сентября 2023 г. 14:06
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
2 сентября 2023 г. 13:04
МО Азербайджана: Уничтожена станция управления БПЛА вооруженных сил Армении
МО Азербайджана: Уничтожена станция управления БПЛА вооруженных сил Армении
2 сентября 2023 г. 11:43
МО: Армяне применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана
МО: Армяне применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана
2 сентября 2023 г. 10:02
Джахангир Аскеров освобожден от должности президента AZAL
Джахангир Аскеров освобожден от должности президента AZAL
1 сентября 2023 г. 19:30
Турецкий эксперт: Армения продолжает провокации с целью привлечь внимание мирового сообщества
Турецкий эксперт: Армения продолжает провокации с целью привлечь внимание мирового сообщества
1 сентября 2023 г. 18:25
На армянские боевые позиции в сопровождении российских миротворцев перебрасывается оружие и боеприпасы - ВИДЕО
На армянские боевые позиции в сопровождении российских миротворцев перебрасывается оружие и боеприпасы - ВИДЕО
1 сентября 2023 г. 15:15
МО: Армения накаляет обстановку в регионе, сосредотачивает в Зодском направлении дополнительную боевую технику и живую силу
МО: Армения накаляет обстановку в регионе, сосредотачивает в Зодском направлении дополнительную боевую технику и живую силу
1 сентября 2023 г. 12:43
МИД Азербайджана призвал международное сообщество осудить провокации Армении
МИД Азербайджана призвал международное сообщество осудить провокации Армении
1 сентября 2023 г. 12:39
ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
1 сентября 2023 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi