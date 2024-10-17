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На востоке Индии не менее 24 человек погибли из-за контрафактного алкоголя

На востоке Индии не менее 24 человек погибли из-за контрафактного алкоголя По меньшей мере 24 жителя восточного штата Бихар умерли от отравлений в результате употребления поддельного алкоголя.
Другие страны
17 октября 2024 г. 10:53
На востоке Индии не менее 24 человек погибли из-за контрафактного алкоголя

По меньшей мере 24 жителя восточного штата Бихар умерли от отравлений в результате употребления поддельного алкоголя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ANI.

По данным полиции, инциденты одновременно произошли в четверг в районах Сиван и Чапра, где число жертв отравлений поддельными спиртными напитками может увеличиться. В ходе проводимого следствия полиция задержала трех торговцев контрафактным алкоголем.

Бихар стал одним из первых штатов в Индии, где продажа любых алкогольных напитков официально запрещена местным правительством. Несмотря на введенный в штате сухой закон, торговля алкоголем, в том числе контрафактным, продолжается, она особенно процветает накануне и во время отмечаемых осенью традиционных индуистских праздников.

В июне от отравления поддельным алкоголем умерли не менее 55 жителей южного штата Тамилнад. Этот инцидент считается крупнейшим в Индии по числу жертв отравлений контрафактным алкоголем в 2024 году.

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