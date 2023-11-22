На востоке Индии начались учения сухопутных войск со спецназом США

Индийские сухопутные войска и силы специального назначения США начали очередные совместные военные учения в восточном индийском штате Мегхалая.

Индийские сухопутные войска и силы специального назначения США начали очередные совместные военные учения в восточном индийском штате Мегхалая.

Как передает Report , об этом сообщило в своем пресс-релизе министерство обороны южноазиатской республики.

Учения под названием "Ваджра прахар" (в переводе с хинди - "удар молнии") направлены на обмен передовыми практиками и опытом в таких областях, как планирование совместных миссий и оперативная тактика. Они продлятся три недели.

"Стороны совместно спланируют и отработают серию специальных операций, контртеррористических операций, воздушно-десантных операций по моделируемым обычным и нетрадиционным сценариям в горной местности", - уточнили в индийском военном ведомстве.

Индия и США проводят учения "Ваджра прахар" с 2010 года, предыдущие маневры состоялись в августе прошлого года в индийском северном штате Химачал-Прадеш. Как напомнили в индийском Минобороны, учения являются "платформой для повышения оперативной совместимости и укрепления оборонного сотрудничества между военными Индии и США".