На востоке Индии из-за циклона "Дана" эвакуируют более 1 млн человек

Эвакуация более миллиона человек проводится в восточном индийском штате Одиша на побережье Бенгальского залива в связи с приближающимся тропическим циклоном "Дана".

Эвакуация более миллиона человек проводится в восточном индийском штате Одиша на побережье Бенгальского залива в связи с приближающимся тропическим циклоном "Дана".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил главный министр Одиши Мохан Чаран Маджи.

По прогнозам синоптиков, удар стихии произойдет вечером в четверг. Местные жители должны быть эвакуированы из опасных районов к 11:00 по местному (09:30 по бакинскому) времени.

"Правительство штата полностью готово справиться с любой возникшей ситуацией. Я призываю людей не паниковать. Мы внимательно следим за развитием событий", - приводит слова Маджи газета The Indian Express.

Во временных убежищах размещены уже 400 тыс. человек. Власти Одиши определили более 3 тыс. деревень, в основном вдоль прибрежной полосы, которые окажутся в эпицентре циклона. Скорость ветра там может достигать 100-120 км/ч.

В штате прогнозируются сильные ливни, которые могут привести к затоплению территорий, в том числе мангровых лесов. В связи с этим экологи предупреждают о вероятности перемещения крокодилов и змей в населенные пункты. Сформированы команды для спасения пресмыкающихся.