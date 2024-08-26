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На востоке ФРГ в химическом парке произошел пожар

На востоке ФРГ в химическом парке произошел пожар Пожар произошел утром на территории химического парка в городе Лойна (федеральная земля Саксония-Анхальт).
Другие страны
26 августа 2024 г. 12:18
На востоке ФРГ в химическом парке произошел пожар

Пожар произошел утром на территории химического парка в городе Лойна (федеральная земля Саксония-Анхальт).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает DPA.

В Лойне находится крупнейший газовый хаб концерна Linde AG. Там производятся различные специальные газы - водород, азот и другие.

По данным Infraleuna, именно на территории предприятия Linde AG и произошло возгорание. Как пишет DPA, местные жители в соцсетях сообщают, что перед пожаром был слышен взрыв. В настоящее время задействована пожарная служба химпарка, потребности в дополнительных силах пока нет, сообщили в Infraleuna.

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