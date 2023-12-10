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На востоке ФРГ провели акцию против размещения беженцев

На востоке ФРГ провели акцию против размещения беженцев Несколько сотен человек вышли на акцию в германском городе Гера в знак протеста против планов открыть новый приют для беженцев в здании местной больницы.
Другие страны
10 декабря 2023 г. 03:46
На востоке ФРГ провели акцию против размещения беженцев

Несколько сотен человек вышли на акцию в германском городе Гера в знак протеста против планов открыть новый приют для беженцев в здании местной больницы.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство DPA, акцию организовали местные "правые экстремисты".

Также участники провели автопробег, в котором были задействованы 70 автомобилей, участвовали 140 человек. О каких-либо инцидентах во время акции не сообщалось.

По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, более 300 тыс. соискателей убежища прибыли в Германию с начала 2023 года по конец ноября, это на 60% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Осенью 2023 года кабмин Германии одобрил несколько мер, которые ужесточают миграционное законодательство и должны сделать ФРГ менее привлекательной для нелегалов. В частности, беженцам нужно будет прожить 36 месяцев в стране, чтобы получить стандартное социальное пособие (на 18 месяцев больше, чем раньше).

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