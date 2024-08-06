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На востоке Франции у здания суда началась стрельба

На востоке Франции у здания суда началась стрельба На востоке Франции перед зданием суда в коммуне Мюлуз в ходе стрельбы, устроенной группой людей, погиб один человек.
Другие страны
6 августа 2024 г. 19:49
На востоке Франции у здания суда началась стрельба

На востоке Франции перед зданием суда в коммуне Мюлуз в ходе стрельбы, устроенной группой людей, погиб один человек.

Как передает Report, об этом сообщил газета Le Figaro.

Отмечается, что инцидент произошел в 15:50 по местному (17:50 по бакинскому) времени на авеню Роберта Шумана.

По информации издания, два человека ехали по улице на мотоциклах, когда по ним с близкого расстояния открыли стрельбу из припаркованной у суда машины. Уточняется, что один из мотоциклистов умер на месте, второй получил серьезные ранения и был госпитализирован, нападавшие скрылись.

В настоящее время на месте работают следователи судебной полиции. По информации портала Actu17, в качестве основной версии рассматривается сведение счетов между преступными элементами.

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