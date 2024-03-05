На востоке ДРК возобновились ожесточенные бои между армией и повстанцами

Интенсивные бои велись в течение дня на востоке Демократической Республики Конго (в округе Рутшуру провинции Северное Киву) между правительственными частями и повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23).

Интенсивные бои велись в течение дня на востоке Демократической Республики Конго (в округе Рутшуру провинции Северное Киву) между правительственными частями и повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23).

Как передает Report , об этом сообщила конголезская радиостанция Okapi.

Эпицентрами боев стали окрестности города Ньянзале и участок автотрассы в районе Мабенга, отмечает она. Обе стороны используют тяжелое вооружение. Из зон боевых действий начался исход населения. Как передает агентство Agence France-Presse, только в понедельник погибли 15 гражданских лиц.

Ожесточенные бои возобновились после нескольких дней затишья, передает радиостанция. По ее мнению, ополченцы использовали паузу для перегруппировки и пополнения своих отрядов, чтобы продолжить наступление на позиции правительственных сил сразу в нескольких районах.