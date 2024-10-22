О нас

На востоке ДРК повстанцы захватили город Камбеле

На востоке ДРК повстанцы захватили город Камбеле Повстанцы из группировки "Движение 23 марта" (М23) взяли после ожесточенных боев с отрядами проправительственного добровольческого ополчения Wazalendo расположенный на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) город Камбеле.
Другие страны
22 октября 2024 г. 01:22
На востоке ДРК повстанцы захватили город Камбеле

Повстанцы из группировки "Движение 23 марта" (М23) взяли после ожесточенных боев с отрядами проправительственного добровольческого ополчения Wazalendo расположенный на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) город Камбеле.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RFI.

Повстанцы атаковали позиции ополченцев утром 20 октября, отмечает она. Бои велись с использованием тяжелого вооружения. Боевикам из М23 удалось оттеснить за пределы Камбеле отряды Wazalendo, а также отразить последовавшую затем контратаку со стороны ополченцев. Точная информация о возможных потерях с обеих сторон пока не поступила.

Население Камбеле достигает 40 тыс. человек. Город расположен в провинции Северное Киву. С захватом Камбеле для повстанцев открывается доступ в район Валикале, на территории которого ведется активная добыча золота и некоторых других видов полезных ископаемых. Валикале контролируют правительственные части ДРК.

С августа на территории Северного Киву между регулярными частями ДРК и повстанцами из М23 действует режим прекращения огня.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi