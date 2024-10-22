На востоке ДРК повстанцы захватили город Камбеле

Повстанцы из группировки "Движение 23 марта" (М23) взяли после ожесточенных боев с отрядами проправительственного добровольческого ополчения Wazalendo расположенный на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) город Камбеле.

Повстанцы из группировки "Движение 23 марта" (М23) взяли после ожесточенных боев с отрядами проправительственного добровольческого ополчения Wazalendo расположенный на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) город Камбеле.

Как передает Report , об этом сообщила радиостанция RFI.

Повстанцы атаковали позиции ополченцев утром 20 октября, отмечает она. Бои велись с использованием тяжелого вооружения. Боевикам из М23 удалось оттеснить за пределы Камбеле отряды Wazalendo, а также отразить последовавшую затем контратаку со стороны ополченцев. Точная информация о возможных потерях с обеих сторон пока не поступила.

Население Камбеле достигает 40 тыс. человек. Город расположен в провинции Северное Киву. С захватом Камбеле для повстанцев открывается доступ в район Валикале, на территории которого ведется активная добыча золота и некоторых других видов полезных ископаемых. Валикале контролируют правительственные части ДРК.

С августа на территории Северного Киву между регулярными частями ДРК и повстанцами из М23 действует режим прекращения огня.