На востоке ДРК идут ожесточенные бои

Ожесточенные бои вспыхнули в последние часы на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в районе города Саке между правительственными войсками и отрядами повстанческой группировки "Движение 23 марта" (М23).

Ожесточенные бои вспыхнули в последние часы на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в районе города Саке между правительственными войсками и отрядами повстанческой группировки "Движение 23 марта" (М23).

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил конголезский новостной портал Actualite.

Бои идут за контроль над стратегически важными холмами, которые вплотную подходят к центру города, отмечает он. Стороны используют тяжелое вооружение, идет непрерывный и взаимный обстрел позиций. Поддержку правительственным силам оказывают недавно созданные отряды ополчение Wazalendo ("патриоты" на суахили).

Саке находится в 27 км к северо-западу от крупнейшего города в этой части ДРК, столицы штата Северное Киву - Гомы. Через Саке проходит стратегически важном шоссе, открывающее доступ к Гоме. Повстанцы из М23 ведут наступление на Гому с целью захвата города.

Повстанцам удалось перерезать на западе и севере основные транспортные пути, по которым идет снабжение Гомы. В результате в городе, который насчитывает около 2 млн жителей, возникла нехватка продовольствия.