О нас

На востоке ДРК боевики убили 15 мирных жителей

На востоке ДРК боевики убили 15 мирных жителей По меньшей мере 15 человек убиты в минувшие сутки на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из группировки "Движение 23 марта" (М23).
Другие страны
3 ноября 2024 г. 21:58
На востоке ДРК боевики убили 15 мирных жителей

По меньшей мере 15 человек убиты в минувшие сутки на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из группировки "Движение 23 марта" (М23).

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Okapi.

Нападение на гражданских лиц произошло в районе города Кисегуру в провинции Северное Киву, отмечает она, добавляя, что боевики открыли огонь по людям из пулемета.

С середины октября отряды из М23 возобновили наступление на территории Северного Киву. Радиостанция передает, что в некоторых районах произошли бои между регулярными конголезскими войсками и боевиками. Однако пока ни одна из сторон официально не объявляла о выходе из режима прекращения огня. Оно действует в Северном Киву между конголезской армией и повстанцами из М23 с начала августа 2024 года.

"Движение 23 марта" было создано в 2012 году дезертирами из рядов конголезской армии. Отряды М23 начали боевые действия на востоке ДРК в январе 2021 года. Позднее им удалось захватить несколько городов и поселков в Северном Киву. Правительство ДРК обвиняет Руанду в поддержке повстанцев.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
2 ноября 2024 г. 12:18
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
31 октября 2024 г. 14:44
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi