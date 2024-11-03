На востоке ДРК боевики убили 15 мирных жителей

По меньшей мере 15 человек убиты в минувшие сутки на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из группировки "Движение 23 марта" (М23).

По меньшей мере 15 человек убиты в минувшие сутки на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из группировки "Движение 23 марта" (М23).

Как передает Report , об этом сообщила радиостанция Okapi.

Нападение на гражданских лиц произошло в районе города Кисегуру в провинции Северное Киву, отмечает она, добавляя, что боевики открыли огонь по людям из пулемета.

С середины октября отряды из М23 возобновили наступление на территории Северного Киву. Радиостанция передает, что в некоторых районах произошли бои между регулярными конголезскими войсками и боевиками. Однако пока ни одна из сторон официально не объявляла о выходе из режима прекращения огня. Оно действует в Северном Киву между конголезской армией и повстанцами из М23 с начала августа 2024 года.

"Движение 23 марта" было создано в 2012 году дезертирами из рядов конголезской армии. Отряды М23 начали боевые действия на востоке ДРК в январе 2021 года. Позднее им удалось захватить несколько городов и поселков в Северном Киву. Правительство ДРК обвиняет Руанду в поддержке повстанцев.