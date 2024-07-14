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На востоке ДР Конго в бою за город Плуто погибли 26 человек

На востоке ДР Конго в бою за город Плуто погибли 26 человек В ходе ожесточенного боя за город Плуто (провинция Итури) на востоке ДР Конго были убиты по меньшей мере 26 ополченцев и военнослужащих армии республики.
Другие страны
14 июля 2024 г. 18:07
На востоке ДР Конго в бою за город Плуто погибли 26 человек

В ходе ожесточенного боя за город Плуто (провинция Итури) на востоке ДР Конго были убиты по меньшей мере 26 ополченцев и военнослужащих армии республики.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Okapi.

Согласно информации, ополченцы из "Кооператива для развития Конго" (КРК) атаковали Плуто, вступив в бой с отрядами группировки "Заир/Народный фронт самозащиты в Итури". Для защиты города туда незамедлительно были отправлены подразделения правительственных сил. В результате боя погибли 6 военнослужащих и 20 ополченцев из обеих группировок, передает Okapi.

Город Плуто расположен в центре района, где ведется незаконная добыча полезных ископаемых, которые экспортируются контрабандой в обход конголезских властей.

КРК возник более 20 лет назад из вооруженных ополченцев народа ленду, которая со временем превратилась в бандитское формирование. В свою очередь группировка "Заир/ Народный фронт самозащиты в Итури" в основном опирается на народ хима. Межобщинное напряжение между населяющими провинцию Итури народами ленду и хима восходит еще к началу прошлого столетия.

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Версия на азербайджанском языке Konqoda Pluto şəhəri uğrunda gedən döyüşdə 26 nəfər ölüb

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