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На востоке ДР Конго повстанцы захватили город Ихуси

На востоке ДР Конго повстанцы захватили город Ихуси Повстанцы из группировки "Движение 23 марта" (М23) при поддержке армии Руанды установили на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) контроль над городом Ихуси, который находится в 11 км от международного аэропорта столицы провинции Южное Киву Букав
Другие страны
6 февраля 2025 г. 22:17
На востоке ДР Конго повстанцы захватили город Ихуси

Повстанцы из группировки "Движение 23 марта" (М23) при поддержке армии Руанды установили на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) контроль над городом Ихуси, который находится в 11 км от международного аэропорта столицы провинции Южное Киву Букаву.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RFI со ссылкой на спикера нижней палаты парламента ДРК Виталя Камерхе.

"Сейчас повстанцы находятся в городе Ихуси", - сказал он. Накануне отряды М23 после ожесточенного боя захватили город Ньябибве, который, как и Ихуси, расположен в Южном Киву.

Боевые действия велись в условиях объявленного повстанцами 4 февраля режима прекращения огня на востоке ДРК.

Международный аэропорт Букаву, находящийся в районе населенного пункта Кавуму, является крупнейшим логистическим центром Южного Киву, через который проходит большой поток гуманитарных и иных грузов. На территории аэропорта развернуты подразделения миссии ООН по стабилизации в ДРК. От Кавуму до Букаву - 25 км.

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Версия на азербайджанском языке Konqonun şərqində üsyançılar İhusi şəhərini ələ keçiriblər

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