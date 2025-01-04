На востоке ДР Конго повстанцы из М23 захватили город Масиси

Повстанцы из группировки "Движение 23 марта" (М23) захватили город Масиси - административный центр одноименного округа провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Повстанцы из группировки "Движение 23 марта" (М23) захватили город Масиси - административный центр одноименного округа провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report, об этом сообщил конголезский новостной портал Actualite.

Отмечается, что правительственные силы и поддерживающие их отряды местного проправительственного ополчения покинули город после ожесточенного боя.

По данным портала, одновременно повстанцы захватили в округе Масиси город Лушебере. Жители обоих городов покидают свои дома, опасаясь насилия со стороны повстанцев.

В свою очередь радиостанция Okapi отмечает, что с захватом Масиси перед М23 открывается возможность наступления на столицу Северного Киву город Гома. Расстояние между этими городами составляет 80 км. В Гоме проживают около 2 млн человек.