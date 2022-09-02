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На востоке ДР Конго потерпел крушение вертолет ООН

На востоке ДР Конго потерпел крушение вертолет ООН Вертолет, зафрахтованный входящей в систему ООН Всемирной продовольственной программой (ВПП), в пятницу потерпел крушение на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) на территории заповедника Вирунга.
Другие страны
2 сентября 2022 г. 19:45
На востоке ДР Конго потерпел крушение вертолет ООН

Вертолет, зафрахтованный входящей в систему ООН Всемирной продовольственной программой (ВПП), в пятницу потерпел крушение на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) на территории заповедника Вирунга.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил конголезский новостной портал Actualite со ссылкой на главу общины, где произошло крушение, Мвами Баума.

"Падение вертолета случилось утром 2 сентября, все три человека, которые находились на его борту, доставлены в больницу", - заявил он. О стоянии пострадавших не сообщается.

Глава военной администрации района Ньирагонго полковник Идума Моленго подтвердил факт аварии вертолета ООН, однако не назвал ее причину.

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Версия на английском языке UN helicopter crashes in east of DR Congo

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