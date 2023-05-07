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На востоке ДР Конго из-за проливных дождей погибли более 390 человек

На востоке ДР Конго из-за проливных дождей погибли более 390 человек По меньшей мере 394 человека погибли в провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в результате прошедших три дня назад проливных дождей, вызвавших наводнения и оползни.
Другие страны
7 мая 2023 г. 19:37
На востоке ДР Конго из-за проливных дождей погибли более 390 человек

По меньшей мере 394 человека погибли в провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в результате прошедших три дня назад проливных дождей, вызвавших наводнения и оползни.

Как передает Report со ссылкой на Agence France Presse, об этом заявил сотрудник администрации округа Калехе Томас Бакенга.

"В поселках Бушушу и Ньямукуби обнаружены соответственно 142 и 132 тела погибших, еще 120 тел извлечены из озера Киву", - цитирует его агентство. Ранее власти объявили о 176 погибших из-за стихии.

Конголезская радиостанция Okapi сообщила, что сильные дожди прошли вечером 4 мая в ряде районов провинции Южное Киву. Наибольшие разрушения зафиксированы в Бушушу и Ньямукуби, где вышедшие из берегов реки вызывали обрушения более 500 домов.

Ранее мощные ливни прошли в соседней с ДРК Руанде, став причиной гибели 130 человек.

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