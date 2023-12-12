На востоке ДР Конго из-за оползней погибли более 10 человек

По меньшей мере 15 человек погибли из-за вызванных проливными дождями оползней в городе Букаву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

По меньшей мере 15 человек погибли из-за вызванных проливными дождями оползней в городе Букаву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Actualite.

Местные власти сообщили о том, что оползни произошли в ночь на 11 декабря. В результате оказались повреждены многие объекты инфраструктуры и жилые дома. Местные гражданские организации обвиняют власти в недостаточной подготовке к сезону дождей, из-за чего и произошла такая "катастрофическая ситуация".