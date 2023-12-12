О нас

На востоке ДР Конго из-за оползней погибли более 10 человек

На востоке ДР Конго из-за оползней погибли более 10 человек По меньшей мере 15 человек погибли из-за вызванных проливными дождями оползней в городе Букаву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).
Другие страны
12 декабря 2023 г. 12:11
На востоке ДР Конго из-за оползней погибли более 10 человек

По меньшей мере 15 человек погибли из-за вызванных проливными дождями оползней в городе Букаву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Actualite.

Местные власти сообщили о том, что оползни произошли в ночь на 11 декабря. В результате оказались повреждены многие объекты инфраструктуры и жилые дома. Местные гражданские организации обвиняют власти в недостаточной подготовке к сезону дождей, из-за чего и произошла такая "катастрофическая ситуация".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке At least 15 killed in landslides in Congo
Версия на азербайджанском языке Konqoda torpaq sürüşməsi nəticəsində azı 15 nəfər ölüb

Самое важное

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти Гейдара Алиева
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 00:06
Со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева прошло 20 лет
Со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева прошло 20 лет
12 декабря 2023 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева
11 декабря 2023 г. 22:07
Азербайджан официально стал хозяином СОР29
ВидеоАзербайджан официально стал хозяином СОР29
11 декабря 2023 г. 18:45
Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сербии Александаром Вучичем один на один и в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сербии Александаром Вучичем один на один и в расширенном составе
10 декабря 2023 г. 21:04
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Александаром Вучичем в расширенном составе
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Александаром Вучичем в расширенном составе
10 декабря 2023 г. 17:54
Президент: Поддержка странами Группы восточноевропейских государств кандидатуры Азербайджана в связи с COP29 – пример нашей дружбы
Президент: Поддержка странами Группы восточноевропейских государств кандидатуры Азербайджана в связи с COP29 – пример нашей дружбы
10 декабря 2023 г. 14:47
Президент Азербайджана в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере
Президент Азербайджана в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере
10 декабря 2023 г. 14:26
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – надежный партнер, всегда верный традициям дружбы
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – надежный партнер, всегда верный традициям дружбы
10 декабря 2023 г. 14:18
Президент Азербайджана: Выдвинутые и реализованные нами проекты в значительной степени перекроили энергетическую карту Евразии
Президент Азербайджана: Выдвинутые и реализованные нами проекты в значительной степени перекроили энергетическую карту Евразии
10 декабря 2023 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi