На востоке ДР Конго двух кандидатов убили за три дня до выборов

Два кандидата в парламент Демократической Республики Конго от восточных провинций были убиты за несколько дней до всеобщих выборов.

Два кандидата в парламент Демократической Республики Конго от восточных провинций были убиты за несколько дней до всеобщих выборов.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters.

Один из депутатов от правящей коалиции Южного Киву, провинции на востоке Конго, был убит боевиком, когда он возвращался с предвыборного мероприятия.

Другой кандидат от правящей коалиции в Бени, Северное Киву, также на востоке страны, умер от огнестрельных ранений поздно вечером в пятницу после того, как его машина попала в засаду. Имена погибших депутатов не разглашаются.

По информации Национальной независимой избирательной комиссии, 19 ноября в ДРК официально стартовала избирательная кампания перед президентскими выборами, которые состоятся 20 декабря. Окончательный список кандидатов на пост главы государства еще не опубликован, предварительно, в октябре избирком одобрил список из 24 человек.