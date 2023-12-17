На востоке ДР Конго двух кандидатов убили за три дня до выборов

Два кандидата в парламент Демократической Республики Конго от восточных провинций были убиты за несколько дней до всеобщих выборов.
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Один из депутатов от правящей коалиции Южного Киву, провинции на востоке Конго, был убит боевиком, когда он возвращался с предвыборного мероприятия.
Другой кандидат от правящей коалиции в Бени, Северное Киву, также на востоке страны, умер от огнестрельных ранений поздно вечером в пятницу после того, как его машина попала в засаду. Имена погибших депутатов не разглашаются.
По информации Национальной независимой избирательной комиссии, 19 ноября в ДРК официально стартовала избирательная кампания перед президентскими выборами, которые состоятся 20 декабря. Окончательный список кандидатов на пост главы государства еще не опубликован, предварительно, в октябре избирком одобрил список из 24 человек.