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На востоке ДР Конго двух кандидатов убили за три дня до выборов

На востоке ДР Конго двух кандидатов убили за три дня до выборов Два кандидата в парламент Демократической Республики Конго от восточных провинций были убиты за несколько дней до всеобщих выборов.
Другие страны
17 декабря 2023 г. 14:51
На востоке ДР Конго двух кандидатов убили за три дня до выборов

Два кандидата в парламент Демократической Республики Конго от восточных провинций были убиты за несколько дней до всеобщих выборов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Один из депутатов от правящей коалиции Южного Киву, провинции на востоке Конго, был убит боевиком, когда он возвращался с предвыборного мероприятия.

Другой кандидат от правящей коалиции в Бени, Северное Киву, также на востоке страны, умер от огнестрельных ранений поздно вечером в пятницу после того, как его машина попала в засаду. Имена погибших депутатов не разглашаются.

По информации Национальной независимой избирательной комиссии, 19 ноября в ДРК официально стартовала избирательная кампания перед президентскими выборами, которые состоятся 20 декабря. Окончательный список кандидатов на пост главы государства еще не опубликован, предварительно, в октябре избирком одобрил список из 24 человек.

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