На востоке ДР Конго боевики убили 35 человек

За последние двое суток в трех деревнях на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из экстремистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС) убиты не менее 35 человек.

За последние двое суток в трех деревнях на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из экстремистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС) убиты не менее 35 человек.

Как передает Report, об этом сообщил конголезский новостной портал Actualite со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что жители были убиты во время сельскохозяйственных работ боевиками из АДС в селах Катераин, Кота-Окола и Нзакия в провинции Северное Киву.

Власти опасаются, что количество жертв может увеличиться, так как продолжаются поисковые работы.