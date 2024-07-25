О нас

На востоке ДР Конго боевики убили 35 человек

На востоке ДР Конго боевики убили 35 человек За последние двое суток в трех деревнях на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из экстремистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС) убиты не менее 35 человек.
Другие страны
25 июля 2024 г. 19:39
На востоке ДР Конго боевики убили 35 человек

За последние двое суток в трех деревнях на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из экстремистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС) убиты не менее 35 человек.

Как передает Report, об этом сообщил конголезский новостной портал Actualite со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что жители были убиты во время сельскохозяйственных работ боевиками из АДС в селах Катераин, Кота-Окола и Нзакия в провинции Северное Киву.

Власти опасаются, что количество жертв может увеличиться, так как продолжаются поисковые работы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Еврокомиссия запретила европейцам участвовать в обмене замороженными активами с РФ
Еврокомиссия запретила европейцам участвовать в обмене замороженными активами с РФ
25 июля 2024 г. 20:11
Власти ОАЭ призвали создать в секторе Газа временную международную миссию
Власти ОАЭ призвали создать в секторе Газа временную международную миссию
25 июля 2024 г. 19:50
Литва и еще три страны закупят у Польши системы ПВО Piorun
Литва и еще три страны закупят у Польши системы ПВО Piorun
25 июля 2024 г. 18:56
В Греции прошла предупредительная забастовка против приватизации музеев
В Греции прошла предупредительная забастовка против приватизации музеев
25 июля 2024 г. 18:45
В Литве готовят план массовой эвакуации на случай войны
В Литве готовят план массовой эвакуации на случай войны
25 июля 2024 г. 18:13
ЕС: Продолжаем придерживаться подходов, заложенных в СВПД по иранской программе
ЕС: Продолжаем придерживаться подходов, заложенных в СВПД по иранской программе
25 июля 2024 г. 17:47
Посольство РФ в Мали и Нигере рекомендовало не выезжать за пределы столиц
Посольство РФ в Мали и Нигере рекомендовало не выезжать за пределы столиц
25 июля 2024 г. 17:22
Король Иордании распустил нижнюю палату Национального собрания
Король Иордании распустил нижнюю палату Национального собрания
25 июля 2024 г. 16:59
Харрис заявила об участии в президентских выборах США
Харрис заявила об участии в президентских выборах США
25 июля 2024 г. 15:45
ООН: Число жертв оползня в Эфиопии может достичь 500 человек
ООН: Число жертв оползня в Эфиопии может достичь 500 человек
25 июля 2024 г. 15:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi