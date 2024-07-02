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На востоке ДР Конго атаковали гуманитарный конвой

На востоке ДР Конго атаковали гуманитарный конвой Гуманитарный конвой подвергся нападению в районе города Бутембо на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) со стороны группы молодых людей.
Другие страны
2 июля 2024 г. 00:41
На востоке ДР Конго атаковали гуманитарный конвой

Гуманитарный конвой подвергся нападению в районе города Бутембо на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) со стороны группы молодых людей.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местных жителей.

Согласно информации, представитель международной неправительственной христианской гуманитарной организации Tearfund со штаб-квартирой в пригороде Лондона, которой принадлежал конвой, объявил, что два ее сотрудника пропали без вести. В свою очередь другие источники сообщают о двух погибших.

По данным агентства, автомобили конвоя были атакованы молодыми людьми, принявшими их за колонну ополченцев из группировки "Движение 23 марта" (М23), пять из которых были сожжены.

Ранее отряды М23 захватили три крупных города южнее Бутембо. Местные жители опасаются, что повстанцы могут начать наступление на этот один из наиболее густонаселенных городов провинции Северное Киву.

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Версия на азербайджанском языке Konqonun şərqində humanitar karvana hücum edilib

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