О нас

На востоке Австралии столкнулись два легкомоторных самолета, есть погибшие

На востоке Австралии столкнулись два легкомоторных самолета, есть погибшие Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе в городе Оакдейл, расположенном в 80 км к юго-западу от Сиднея. В результате аварии погибли три человека.
Другие страны
26 октября 2024 г. 09:47
На востоке Австралии столкнулись два легкомоторных самолета, есть погибшие

Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе в городе Оакдейл, расположенном в 80 км к юго-западу от Сиднея. В результате аварии погибли три человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс.

Согласно заявлению ведомства, столкновение произошло около 11:50 по местному времени.

"Экстренные службы прибыли к месту авиакатастрофы <…> после сообщения о столкновении двух легких самолетов. В настоящее время на месте работают сотрудники полицейского управления, район происшествия оцеплен", - указали в полиции.

Также сообщается, что расследование причин и обстоятельств произошедшего будет проведено в сотрудничестве с Австралийским управлением авиационной безопасности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avstraliyada iki təyyarə toqquşub, ölənlər var

Экслюзивные новости

Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi