На востоке Австралии столкнулись два легкомоторных самолета, есть погибшие

Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе в городе Оакдейл, расположенном в 80 км к юго-западу от Сиднея. В результате аварии погибли три человека.

Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе в городе Оакдейл, расположенном в 80 км к юго-западу от Сиднея. В результате аварии погибли три человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс.

Согласно заявлению ведомства, столкновение произошло около 11:50 по местному времени.

"Экстренные службы прибыли к месту авиакатастрофы <…> после сообщения о столкновении двух легких самолетов. В настоящее время на месте работают сотрудники полицейского управления, район происшествия оцеплен", - указали в полиции.

Также сообщается, что расследование причин и обстоятельств произошедшего будет проведено в сотрудничестве с Австралийским управлением авиационной безопасности.